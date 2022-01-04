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İstanbulkart sosyal bilet fiyatı 2022 kaç para oldu? Tek geçiş ücreti

İstanbulkart sosyal bilet fiyatı 2022 kaç para oldu? Tek geçiş ücreti

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine gelen zammın ardından metrobüs, metro, vapur ve otobüs kullanan vatandaşlar İstanbulkart toplu ulaşım ücret tarifesini araştırmaya başladı. 2022 yılında yapılan zamla İstanbulkart tek geçiş ücreti sosyal 3.92 lira oldu.

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İBB'den ulaşıma zam açıklaması geçtiğimiz günler gelmişti. İETT ise zamlı ulaşım tarifesini yayınladı. İstanbul'da ulaşıma yüzde 27 zam yapıldı. Metrobüs, metro, otobüs ve vapur kullanan birçok vatandaş ise İstanbulkart geçiş fiyatlarını araştırmaya başladı. 2022 yılında İstanbulkart tek geçiş ücreti sosyal kart 3.92 lira oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıkmıştı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 ,servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. İşte, İETT'nin güncel metrobüs, metro ve otobüs bileti tarifesi...

İETT 2022 ücret tarifesi: 
Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

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