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Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı

Kazakistan'ın Zhanaozen kentinde hafta sonunda başlayan akaryakıt zammı protestoları büyüyor. Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinde de protesto gösterileri düzenlendi.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde dün akşam polisin Aktau'daki protestocuların etrafında çember oluşturduğu görülüyor.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, evlerde kullanılan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) yapılan zammın geri alınmasını talep eden protestoculara sükunet çağrısında bulundu.

Tokayev, Twitter mesajında sorunun çözümü için bir komisyon oluşturulduğunu belirterek ''Komisyon ülkemizin istikrarının zarar görmemesi için tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüm üretmekle görevlendirildi" dedi.

'Protestocular sorumlu davranmalı'

Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, güvenlik birimlerine de kamu düzeninin bozulmasını önleme talimatı verildiğini ifade etti ve ''Protestocular sorumlu davranıp bizimle diyaloğa girmeli'' dedi.

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