İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4. doz koronavirüs aşısının, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı.

Abone ol

Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı.

Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.

İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.