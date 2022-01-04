BIST 1.944
DOLAR 13,34
EURO 15,07
ALTIN 773,97
HABER /  DÜNYA

İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı

İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 4. doz koronavirüs aşısının, uygulandıktan 1 hafta sonra vücuttaki antikoru beşe katladığını açıkladı.

Abone ol

Pandemi süresince ilk doz aşılamayı en hızlı bitirenlerden, dördüncü doz aşı uygulamasına da ilk geçen ülke olan İsrail'de bu destekleyici doza ilişkin bir araştırmanın ön bulguları paylaşıldı.

Pfizer- BioNTech aşısının uygulandığı ülkede artan Omicron vakalarıyla mücadelede, bünyesindeki sağlık personeline dördüncü doz aşıları vuran Sheba Tıp Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Naftali Bennett, "Üzerinden 1 hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" ifadesini kullandı.

İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı
Taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç paraolacak?
Taşeron işçi tediye ödemesi 2022 ilk ödeme kaç paraolacak?
Bankadan 10 bin dolar çaldı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi
Bankadan 10 bin dolar çaldı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi
CHP Belediye Hukuk Komisyonu'nu topluyor
CHP Belediye Hukuk Komisyonu'nu topluyor
Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı
Kazakistan'da akaryakıt zammı protestoları büyüyor Devlet Başkanı Tokayev sükunet çağrısı yaptı
Evlat nöbetindeki anne: Gittiğinden beri üzüntüden hastayım
Evlat nöbetindeki anne: Gittiğinden beri üzüntüden hastayım