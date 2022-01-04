Elektrikli araba sahiplerine kötü haber batarya dolum ücretleri fena arttı

Elektriğe gelen zamlar sonrası elektrikli otomobillerin şarj hizmetleri de arttı. Bataryaların şarj maliyeti yüzde 120'den fazla arttı.

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Benzinli, dizel veya LGP’li araç sahiplerine gelen zam haberleri bu kez de elektrikli araç sahiplerinin kapısını çaldı. Elektrik tarifelerinde yeni seneyle birlikte gelen zam sonrası elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren kuruluşlar fiyat tariflerini güncelledi.

Türkiye’de yüksek fiyatları ve fahiş Özel Tüketim Vergisi gibi uygulamalar nedeniyle çok tercih edilmeyen elektrikli araçlara yeni bir maliyet kalemi daha geldi.

Elektriğe büyük zam

Yeni seneye girerken elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda yükseldi. Son gelen zamla birlikte mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artış geldi. Yeni tarifelere göre elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109’dan yüzde 130’a kadar arttı.

Güncel fiyatlar duyuruldu

Sözcü'de yer alan habere göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW’a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW’a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1,7TL’den 3,9 TL’ye çıktı. Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.

Şarj ücretlerinde büyük artış

Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı.Buna göre Bir Tesla Model 3’ü en ucuz şekilde yüzde 80’e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şuanda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona’nın ise yüzde 80’lik şarj maliyeti 114 TL’den 260 TL’ye çıktı. Bir Porche Taycan’ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122,5 TL’den 276,5 TL’ye çıktı.