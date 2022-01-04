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Bankadan 10 bin dolar çaldı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Bankadan 10 bin dolar çaldı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

SAMSUN’da bir bankadaki gişeden 10 bin dolar çalan kadın polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak ruh sağlığı hastanesine sevk edildi.

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Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki bir banka şubesindeki gişeden 10 bin ABD doları çalındı. Hırsızlık olayı polise haber verildi. Polis olayla ilgili N.O. adlı yaşlı kadını gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen N.O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, akıl sağlığının araştırılması için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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