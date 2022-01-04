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94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, tartıştığı torununu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Dede, gözaltına alındı

Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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