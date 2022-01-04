BIST 1.944
DOLAR 13,34
EURO 15,07
ALTIN 773,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı

Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı

İSTANBUL’da memleketine gidecek parasının olmadığını söyleyerek ücretsiz otobüse binen, mola sırasında da yolcuların bilgisayar ve cep telefonlarını çalan N.D., Sakarya’nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Abone ol

Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolcuların cep telefonu ve bilgisayarları çalındı. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi.

Jandarmanın operasyonu ile N.D. yakalanarak gözaltına alındı. N.D.’nin İstanbul’da, memleketine gidecek parasının olmadığını belirterek otobüslere ücretsiz bindiği, mola sırasında da yolcuların bıraktığı cep telefonu ve bilgisayarları çaldıktan sonra kaçtığı belirlendi. Aynı yöntemle hırsızlık yapan N.D.’nin hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

N.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, N.D.’yi kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da ceza kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti
Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Tekirdağ’da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ’da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi
İsrail'de eşcinsel çiftlere çocuk sahibi olma hakkı
İsrail'de eşcinsel çiftlere çocuk sahibi olma hakkı
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Elektrikli araba sahiplerine kötü haber batarya dolum ücretleri fena arttı
Elektrikli araba sahiplerine kötü haber batarya dolum ücretleri fena arttı
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı