BIST 1.944
DOLAR 13,34
EURO 15,07
ALTIN 773,97
HABER /  SPOR

Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti

Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Melo Trimble'ın 150 bin Euro'luk EuroLeague çıkış maddesini kullanmaya karar vermişti. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı. Devreye Galatasaray Başkanı Burak Elmas girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ikna etti ve sarı-lacivertliler bu transferden vazgeçti.

Abone ol

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yakınlaşma ve jestler her geçen gün artıyor. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından iki ezeli rakip arasındaki tansiyonun düşmesinin yanında yönetim bazında ciddi bir yakınlaşma da söz konusu.

Trimble imza atmak üzereydi

Son sıcak temas basketbol branşında yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı point guard Melo Trimble'ın Euroleague çıkış maddesini kullanmak istedi.

Takvim'in haberine göre; transferin gerçekleşmesine ramak kala Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı ve bu transferden vazgeçirdi. Üstelik Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun ciddi anlamda oyuncu kurucuya ihtiyacı olduğu bir sırada bu jesti yaptı. ABD'li yıldız bu şekilde Fenerbahçe Kulübü'nün kapısından dönmüş oldu. Ancak iki kulüp arasındaki bu yakınlaşmayı doğru bulmayanlar da az değil.

Karşı olanlar da var

Bu durum özellikle taraftarların sanal alemdeki yorumlarından anlaşılmakla birlikte geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yönetici Rezan Epözdemir, görevinden istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında "Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz" ifadesini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ’da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi
Tekirdağ’da 2 bin 550 litre sahte şarap ele geçirildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas eleştirilere cevap verdi: Cesaret gerektiren kararları alacağız
Galatasaray Başkanı Burak Elmas eleştirilere cevap verdi: Cesaret gerektiren kararları alacağız
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı
İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Bodrum'da 2 yaşındaki çocuğun öldüren bina taş kaplaması için sökme kararı
Elektrikli araba sahiplerine kötü haber batarya dolum ücretleri fena arttı
Elektrikli araba sahiplerine kötü haber batarya dolum ücretleri fena arttı
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
Sokak ortasında korkunç olay! Ekipler onun peşinde
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı
TTB ve Tabip Odaları vekillerle toplantı yaptı
Asiye hamburger ve oyuncak istedi ama yemek yemesi çok zor
Asiye hamburger ve oyuncak istedi ama yemek yemesi çok zor