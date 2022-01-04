BIST 1.955
DOLAR 13,34
EURO 15,08
ALTIN 776,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Parkta dehşet! Defalarca satırla kafasına vurdu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Parkta dehşet! Defalarca satırla kafasına vurdu

 ZEYTİNBURNU'nda, parkta oturan Murat Keskinbıçkı, satırla başına defalarca vurularak öldürüldü. Polis soruşturması sonucu gözaltına alınan cinayetin şüphelisi İsmail A., suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Zeytinburnu, Topkapı'da bulunan bir parkta 27 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda yeşillikler arasında yerde yatan bir kişi görenler durumu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan kişinin başına defalarca satırla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden kişinin Murat Keskinbıçkı olduğu belirlendi. Keskinbıçak'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen dedektifler Murat Keskinbıçkı'yı öldüren kişinin görüntüsüne ulaştı. Ancak görüntülerde yüzü belli olmayan kişi,  yüzlerce saat görüntü incelenerek takibe alındı.

Şüpheli gözaltına alındı 

Bu sırada yapılan sokak çalışmalarında cinayetin meydana geldiği parka gelip giden kişiler araştırılmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda zaman zaman parka gelen hiç tanımadığı kişilerle "Ne bakıyorsun" "Sana gıcık oldum" gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişinin kimliğine ulaşıldı. İsmail A.'nın telefonunu inceleyen dedektifler, cinayetin işlendiği saatte parkta olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Suçlamaları kabul etmedi 

Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İsmail A.'nın daha önceden çeşitli suçlardan 12 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ne tedarik sıkıntısı ne de yüksek hammadde fiyatları İşte Alman aile şirketlerinin en büyük endişesi
Ne tedarik sıkıntısı ne de yüksek hammadde fiyatları İşte Alman aile şirketlerinin en büyük endişesi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Nirvana'nın efsane albümündeki çıplak bebeğin açtığı davada karar
Nirvana'nın efsane albümündeki çıplak bebeğin açtığı davada karar
Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı
Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı
Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti
Burak Elmas devreye girdi Ali Koç transferden vazgeçti
Galatasaray Başkanı Burak Elmas eleştirilere cevap verdi: Cesaret gerektiren kararları alacağız
Galatasaray Başkanı Burak Elmas eleştirilere cevap verdi: Cesaret gerektiren kararları alacağız
İsrail'de eşcinsel çiftlere çocuk sahibi olma hakkı
İsrail'de eşcinsel çiftlere çocuk sahibi olma hakkı
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
94 yaşındaki dede, tartıştığı torununu av tüfeği ile öldürdü
İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı
İsrail koronavirüs aşısının dördüncü doz sonuçlarını açıkladı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu TRT 1 4 Ocak yayın akışı