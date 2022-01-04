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Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?

Salı günü TRT 1 ekranlarını sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nı izlemek için açanlar dizi neden yok araştırması yapıyor. TRT 1 4 Ocak yayın akışına göre bu akşam Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm yok.Masumlar Apartmanı 54. yeni bölüm 11 Ocak salı günü yayınlanacak.

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Masumlar Apartmanı dizisi neden yok, bu akşam yeni bölüm yok mu araştırması seyircinin gündeminde. Ocak ayının ilk haftası birçok dizi gibi Masumlar Apartmanı dizisi de ekrana gelmeyecek. TRT 1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı dizisi 54. yeni bölüm 11 Ocak'ta ekrana gelecek. 

Masumlar Apartmanı 53.Bölüm Özeti neler oldu?
Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

Bu hafta diziler neden yok: Bu hafta Arka Sokaklar, El Kızı, Teşkilat, Aşk Mantık İntikam, Gönül Dağı, Yargı, Aziz, Kardeşlerim, Kaderimin Oyunu, Kıbrıs Zafere Doğru ve Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri ekranlarda yer almayacak. Yılbaşı tatili nedeniyle, sevilen yapımların 1 ya da 2 hafta boyunca yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Dizilerin yeni bölümü ne zaman: Arka Sokaklar 14 Ocak 2022, Kaderimin Oyunu 7 Ocak 2022, El Kızı 15 Ocak 2022, Kardeşlerim 8 Ocak 2022, Yargı ise 9 Ocak 2022’de yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

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