Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi

TÜRKİYE'nin en büyük altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son açıklamada Gübretaş, 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçtiğini duyurdu.

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2020 yılında tüm Türkiye'yi heyecanlandıran keşifle Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın yani 3,5 milyon ons altın bulundu. Keşfedilen altının değeri ise tam tamına 6 milyar dolardan fazla.

Milyarlarca dolarlık altının çıkarılması için çalışmalar sürerken bölgeden de heyecanlandıran altın haberleri gelmeye devam ediyor. Adeta altın fışkıran bölgede çalışmalarını genişleten Gübretaş, altın madeni sahasının 30 kilometre batısında başka bir maden 1.8 milyon dolara satın alınarak yeni maden kaynaklarının tespiti hedefleniyor.