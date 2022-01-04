Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi

TÜRKİYE'nin en büyük altın keşiflerinden birisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşmişti. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son açıklamada Gübretaş, 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçtiğini duyurdu.Abone ol
2020 yılında tüm Türkiye'yi heyecanlandıran keşifle Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın yani 3,5 milyon ons altın bulundu. Keşfedilen altının değeri ise tam tamına 6 milyar dolardan fazla.
Milyarlarca dolarlık altının çıkarılması için çalışmalar sürerken bölgeden de heyecanlandıran altın haberleri gelmeye devam ediyor. Adeta altın fışkıran bölgede çalışmalarını genişleten Gübretaş, altın madeni sahasının 30 kilometre batısında başka bir maden 1.8 milyon dolara satın alınarak yeni maden kaynaklarının tespiti hedefleniyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ, Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik AŞ'nin %80 hissesinin 1.800.000 USD bedel ile ve yüzde 2 rödövans ödemesi yapılması şartları ile devralınması hususunda yüzde 80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik AŞ ile 03.01.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Sözleşme imzalanmasını takiben hisse devrine yönelik yasal işlemler yerine getirilecektir. Kavak Madencilik AŞ uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt altın madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda ileri arama geliştirme safhasındadır. Kavak Madencilik AŞ'nin hisselerinin alınması ile Söğüt altın madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir" denildi.