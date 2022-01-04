BIST 1.960
DOLAR 13,34
EURO 15,07
ALTIN 776,64
HABER /  SAĞLIK

Sinovac aşısı Omicron'a karşı işe yarıyor mu? DSÖ açıkladı

Sinovac aşısı Omicron'a karşı işe yarıyor mu? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahamud, Omicron varyantı üzerine açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili de konuştu.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. 

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi. 

Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili de konuşan Mahamud, "Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü
Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?
Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok 54. bölüm ne zaman?
İstanbul Kadıköy’de rehine krizi! Kocasını bıçaklayıp kızını rehin aldı
İstanbul Kadıköy’de rehine krizi! Kocasını bıçaklayıp kızını rehin aldı
Yunanistan'ın FETÖ'cüler geçerken sonik silahları devre dışı bıraktığı ortaya çıktı
Yunanistan'ın FETÖ'cüler geçerken sonik silahları devre dışı bıraktığı ortaya çıktı
Parkta dehşet! Defalarca satırla kafasına vurdu
Parkta dehşet! Defalarca satırla kafasına vurdu
Ne tedarik sıkıntısı ne de yüksek hammadde fiyatları İşte Alman aile şirketlerinin en büyük endişesi
Ne tedarik sıkıntısı ne de yüksek hammadde fiyatları İşte Alman aile şirketlerinin en büyük endişesi
Nirvana'nın efsane albümündeki çıplak bebeğin açtığı davada karar
Nirvana'nın efsane albümündeki çıplak bebeğin açtığı davada karar
Şevki Yılmaz'dan AK Parti'ye uyarı: Halk kucağını çekti kasanın ağzını açması lazım
Şevki Yılmaz'dan AK Parti'ye uyarı: Halk kucağını çekti kasanın ağzını açması lazım
Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı
Parasının olmadığını söyleyerek bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı