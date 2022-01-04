Sinovac aşısı Omicron'a karşı işe yarıyor mu? DSÖ açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanı Abdi Mahamud, Omicron varyantı üzerine açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili de konuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu.

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.