Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu

GAZİANTEP'te pitbull saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) babası Hüseyin Ateş, kızının yakın zamanda ameliyat olacağını hatırlatarak "Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncaklar geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Asiye için sadece dua edin" dedi.

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GAZİANTEP'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

Asiye'nin durumunun önceki günlere göre daha iyi olduğunu belirten baba Hüseyin Ateş, "Bugünlerde yüzündeki sinir damarlarından tekrar ameliyat olması gerekiyor. Yakın zamanda olacak. Asiye'nin birkaç isteği vardı. Biraz oyuncak istedi. Hayırseverler tarafından oyuncaklar geldi. Hamburgeri çok seviyordu, hamburger aldık. Yiyebiliyor ama yüzündeki sinirlerde tahribat olduğu için yerken sıkıntı yaşayabiliyor. Elini kolunu biraz biraz hareket ettirebiliyor. Asiye için sadece dua edin. Allah razı olsun. Devlet büyükleri A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor" dedi.