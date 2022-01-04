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Önder Karaveli yıldız ismin testinin pozitif olduğunu açıkladı

Önder Karaveli yıldız ismin testinin pozitif olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Önder Karaveli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Önder Karaveli, siyah beyazlıların başında Ziraat Türkiye Kupası dahil 5 maça çıktı ve yalnızca Konyaspor'a kaybetti.

Kartal'ın yola devam kararı aldığı Önder Karaveli,  A Spor'un sorularını yanıtladı.

İşte Karaveli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kendimi çok iyi, güçlü ve heyecanlı hissediyorum. Bu heyecanım, antrenörlüğe başladığım ilk günden beri var. Bu heyecanımın da hiç gitmesini istemiyorum. Heyecanımı kaybettiğimde, işime olan bağlılığımı kaybederim."

"Ghezzal'ın testi pozitif çıktı"

"Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren oyuncularımız var, onlar da bizimle beraber değiller. Onların tedavilerini İstanbul'da devam ettirmek için getirmedik, onların da tedavileri devam ediyor. Şu anda bir oyuncumuzun, Ghezzal'ın corona virüsü testi pozitif. Bir de teknik ekibimizden bir arkadaşımızın."

"Sayısal olarak eksiğimiz var ama sahaya çıkaracağımız oyuncularla ilgili bir eksiğimiz yok. Beşiktaş'taki tüm oyuncular, bugünler için buradalar."

"Benim için çok zor olmadı"

"Biz takımla sürekli iç içeydik. Sergen Hocamız, tüm antrenmanları izlememize izin veriyordu. Oyuncularla sürekli birlikteydik. U19 Takımı ile birlikte seyahat yapıyorduk zaten. Benim için çok zor olmadı."

"Pjanıc oyun aklımız"

"Pjanic, orta saha oyuncuları kategorisine bir isim. Pjanic'i o pozisyonda ilk kez görevlendiren ben değilim. Biz de Pjanic'in oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için savunmanın önüne çektik."

"Arda Güler, Bartuğ Elmaz ve Ahmet Can Kaplan'ı izledim"

"Ben, başka takımlardaki gençlerimizi izlerken de çok keyif alıyorum. Mesela Fenerbahçe'deki Arda Güler. Onu izlemek için altyapı maçına gittiğim oldu. Galatasaray'da Bartuğ Elmaz. Trabzonspor'da Ahmet Can Kaplan. Onları seyretmek de beni çok mutlu ediyor. Bu ülke, bu çocuklar hepimizin. Kendi adıma, sonuna kadar, bu ülkenin gençlerine inanmaya devam edeceğim."

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