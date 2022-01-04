Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı genç istihdamı destek paketinin detayları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı KOSGEB'in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, geçen yılın nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' başlattıklarını anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik" ifadesini kullandı.

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmelerin 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık geri ödemeli destek alacağını belirten Varank, "Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Varank, işletmelerin desteği aldıktan sonra 24 aya boyunca ödeme yapmayacaklarına işaret ederek sonraki 24 ayda eşit taksitlerle faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacağını bildirdi.

Başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını ve son başvuru tarihinin 31 Mart olduğunu aktaran Varank, destek kapsamında olan işletmeleri bu imkandan yararlanmaya çağırdı.

İki faz tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında salgından etkilenen 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı kamuoyuyla paylaşmıştı. İmalat sektöründeki işletmelerle teknoloji tabanlı start-up'ların başvuru yapabildiği programda 3-21 Mayıs döneminde ilk, 21 Haziran-3 Eylül döneminde ikinci faz başvurular alındı.

Programın 3'üncü döneminde önemli bir revizyon yapıldı. İmalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinin yanı sıra bazı hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil edilerek kapsam genişletildi.

Yeni etapta salgında gelir kaybının nispeten yüksek olduğu hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, mevcut istihdam seviyelerini korumaları ve ilave istihdam oluşturmaları amaçlanıyor.