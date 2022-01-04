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Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı

Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı

Çin'in önde gelen gazetelerinden China Daily'de yayınlanan makalede, 'Türkiye'nin Orta Koridor'u tarihin en iyi fırsat dönemiyle karşı karşıya ve hızlı büyümenin arifesinde.' ifadeleri yer aldı. Projenin potansiyeline dikkat çekildi.

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Türkiye'nin Orta Koridor projesi, Çin'den İngiltere'ye kesintisiz ticaret yolunun önemli geçiş noktası. Proje, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına da katkı sağlıyor. Bu girişimle ilgili Çin medyasında bir analize yer verildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden China Daily'de yayınlanan makalede, projenin nadir görülen bir gelişme dönemiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Orta Koridor Girişimi'nin ana projesi olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Ekim 2017'de hayata geçtiği hatırlatıldı. Kullanım oranının tatmin edici olmadığı belirtilen demiryolunun sahip olduğu potansiyele dikkat çekilirken analizde, "Türkiye'nin Orta Koridor'u tarihin en iyi fırsat dönemiyle karşı karşıya ve hızlı büyümenin arifesinde" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'ye övgü

TRT Haber'in derlediği habere göre, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmesi ve transit prosedürlerini basitleştirmesinden övgüyle bahsedildi. Bunun Orta Koridor'un pazar rekabet gücü ve çekiciliğini artırdığı vurgulandı.

Çin'den Avrupa'ya en kısa yol Türkiye'den geçiyor. Çin'den yola çıkan bir konteyner, Türkiye üzerinden 15 günde Avrupa'ya ulaşıyor. Bu süre, Rusya Kuzey Ticaret Yolu üzerinden 15-20 güne, Süveyş Kanalı üzerinden 45-60 güne kadar çıkıyor.

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