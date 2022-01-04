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İstanbul Kadıköy’de rehine krizi! Kocasını bıçaklayıp kızını rehin aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Kadıköy’de rehine krizi! Kocasını bıçaklayıp kızını rehin aldı

İSTANBUL Kadıköy'de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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