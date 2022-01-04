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Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunceli'de terörle mücadele başarısı! 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü

Terörle mücadelede yürütülen başarılı operasyonlarla huzur kenti haline gelen Tunceli'de 29 geçici özel güvenlik bölgesi sayısı 4'e düşürüldü.

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Teröre karşı yürütülen etkin mücadele sayesinde huzur şehrine dönüşen Tunceli; tarım, turizm ve sağlıklı yaşam kenti olma yolunda da ilerliyor.

Terörle mücadeledeki başarı daha geçen yıla kadar 29 olan geçici özel güvenlik bölgesi sayısını da 4'e düşürdü. Cumhurbaşkanlığının 29 Aralık 2021 tarihli kararıyla sadece Hozat Ali Boğazı, Hozat Kıran Deresi, Ovacık Eğerci bölgesi ve Ovacık Karadere bölgesi bir yıl süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşanan terör olayları sebebiyle geçmişte 29 bölgede devam eden geçici özel güvenlik bölgeleri sayısı bu yıl 4'e düşürüldü" denilerek kentin huzur kenti haline gelmesinde emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlar, şehit ve gaziler, güvenlik güçleri ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi sayısının düşürülmesiyle ilde bulunan yayla ve meraların tamamı vatandaşların faydalanabileceği alanlar haline dönüştürülmüş oldu.

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