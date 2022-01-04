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Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

BİTLİS merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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BİTLİS Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'bölücü terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bitlis, İstanbul, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 8 akıllı cep telefonu ve 8 sim kart, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

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