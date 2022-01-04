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Denizli'de yaşayan hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Denizli'de yaşayan hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan hemşire Batuhan Yiğit'ten (23) 5 gündür haber alınamıyor. Yiğit'ten haber alamayan yakınları hayatından endişe ettiklerini belirtip yetkililerden veya görenlerden yardım istedi.

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DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit (23), geçen 30 Aralık'ta Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi. Telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları kendisine ulaşamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşi Batuhan'dan 5 gündür haber alamadıklarını belirten Buket Yiğit, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Pamukkale Üniversitesinden bu yıl mezun olan kardeşi Batuhan'ın 25 Aralık'ta İstanbul Üsküdar'daki bir hastaneye atandığını belirten Buket Yiğit, "İlk görev yeri olacaktı. Ailesinden ayrılacağı için üzgün olduğunu arkadaşlarına iletti. Başka şehirde yaşamak istiyordu. Evden, 'Arkadaşlarıma gidiyorum' diye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Perişan durumdayız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden en yakın polis merkezine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

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