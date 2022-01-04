BIST 1.964
DOLAR 13,52
EURO 15,31
ALTIN 790,57
HABER /  GÜNCEL

Almanya'da Türk'e ait büfe kundaklandı

Almanya'da Türk'e ait büfe kundaklandı

ALMANYA'nın Dortmund şehrinde bir Türk'e ait büfe kundaklandı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Abone ol

ALMANYA'da Türklere yönelik saldırılar sürüyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrinde bir Türk'e ait büfe kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Gece yarısı meydana gelen kundaklama olayında ölen veya yaralanan olmazken büfede 35 bin avro tutarında maddi hasar meydana geldi.

Dortmund İtfaiye Sözcüsü Andreas Pisarski, gece yarısı polisten gelen çağrı ile olay yerine gittiklerini, olay yerine vardıklarında büfenin tamamen yandığını belirtti. Pisarski, yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin saatlerce süren soğutma çalışması yaptığını söyledi.

Dortmund polisi ise büfe sahibinin adını Tamer Gökmen olarak açıklarken Gökmen'in iki yıl önce satın aldığı büfenin bakımını yaptıktan sonra satışa başladığını belirtti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 4 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İngiltere'de Omicron kabusu: Vakalar 200 bini aştı!
İngiltere'de Omicron kabusu: Vakalar 200 bini aştı!
Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Bitlis merkezli terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için Manchester United iddiası
Uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı’nın oğulları tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı’nın oğulları tutuklandı
Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı
Çin'de dikkat çeken analiz: Türkiye'nin projesi tarihin en iyi fırsatı
Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi
Bilecik Söğüt'teki altın rezervinin genişletilmesi için harekete geçildi
Yunan medyasında Türkiye korkusu: Gizli silah programı yürütüyor olabilirler
Yunan medyasında Türkiye korkusu: Gizli silah programı yürütüyor olabilirler
Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu
Pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin ilk isteği hamburger ve oyuncak oldu