Dolar yönünü yukarı doğru çevirdi (4 Ocak 2022 Salı)

Dolar kuru aralık ayında hızlı bir yükselişe 18 TL sınırını aşarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından aynı şekilde hızlı bir düşüş gösterdi ve 11 TL seviyelerine gerilemişti. 4 Ocak 2022 sabahında ise yönünü yukarı çeviren dolar kuru akşam saatlerinde 13,55 TL seviyesinin üzerinde işlem gördü.Abone ol
4 Ocak 2022 Salı günü de dolar alış satış fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru güne yüzde 3,57 oranında bir değer artışıyla başlamıştı.
Sabah saatlerinde yönünü yukarı çeviren dolar kuru akşam saatlerinde 13,55 TL seviyesinin üzerinde işlem gördü.