Kovan filmi konusu izleyici yorumları İMDB puanı kaç? Kovan filmi yorumları

TRT 1 ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Kovan filmi merak uyandırdı. Başrollerinde Meryem Uzerli ve Feyyaz Duman'ın oynadığı Kovan filmi konusu araştırılıyor. Almanya'da yaşayan Ayşe'nin annesinin hastalığı için Artvin'e gönderilmesini konu eden Kovan filmi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

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TRT 1 ekranlarında bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak Kovan filmi ekrana gelecek. Oyuncu kadrosunun başrollerinde Meryem Uzerli ve Feyyaz Duman'ın olduğu filmin çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi. Kovan filminin konusu ise Almanya yaşayan genç kadın Ayşe'nin annesinin hastalığı üzerine köyü; Artvin'e gelmesi. Peki Kovan filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler var?

Kovan filmi konusu: Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin’den Almanya’ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe’nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

Kovan ne demek:

1. Arılara barınak olarak yapılan, içinde arıların yaptığı ve balla doldurduğu petekler ya da yapay petekler bulunan, genellikle dikdörtgen biçiminde, önde bir kapağı ve bu kapakta arıların girip çıkabildiği deliği olan tahta sandık.

2. Fişeğin, içinde barut ve kurşun, arkasında kapsül bulunan yuva bölümü.

Kovan filmi oyuncu kadrosu:

Yönetmen: Eylem Kaftan

Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Şennur Nogaylar

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2019 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma

Senaryo: Eylem Kaftan