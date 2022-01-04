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HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. CHP liderinin açıklamasını 'hayretle karşıladığını' belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

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8 yıl Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) genel müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl grup başkanvekilliği ve 11 yıldır genel başkanlık yapan bir kişinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve genel kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve içtüzüğün TBMM Başkanı'na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum.

"Sorumluluktan uzak ifadeler"

Genel kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı'ndan talep etmenin yüce meclisin ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum. Kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarım.

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