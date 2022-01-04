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2021 yılında toplam 1140 terörist etkisiz hale getirildi

2021 yılında toplam 1140 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele 2021 yılının bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede 2021 yılının bilançosunu verdi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021 yılında toplam 1140 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖR OLAYLARI YÜZDE 53 AZALDI
Meydana gelen terör olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalış gerçekleştiği belirtilirken, 19 bin 162 şehir, 124 bin 159 kırsal operasyonun düzenlendiği belirtildi.

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