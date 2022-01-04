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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 318 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 318 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR açıklarında yeni yılın ilk 4 gününde Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca geri itilen 318 düzensiz göçmeni kurtardı, 84 göçmeni de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakaladı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 157 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında lastik bottaki 43, Foça açıklarında da can sallarındaki 81 düzensiz göçmen olmak üzere 124 düzensiz göçmen karaya çıkardı.

84 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme ve Dikili ilçelerinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 402 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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