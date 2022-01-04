Ziraat Bankası farklı pozisyonlardan tam 460 personel alımı yapacak

Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Ziraat Bankası personel alımına ilişkin bir ilan yayınladı. İlanda, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Ziraat Teknoloji bünyesinde personel istihdam edileceği bilgisi verildi.

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Ziraat Bankasının yayınlamış olduğu işe alım ilanında Ziraat Bankası AŞ için 30 müfettiş yardımcısı, 100 uzman yardımcısı ve 150 servis görevlisi; Ziraat Katılım Bankası AŞ için 80 uzman yardımcısı ve Ziraat Teknoloji AŞ için 100 uzman yardımcısı alınacağının bilgisi verildi.

Bankanın yapacağı 460 kadroluk işe alımlar için başvurular 4 Ocak 2022 itibarıyla başladı. 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek başvurular Anadolu Üniversitesinin internet sitesi üzerinden alınacak.