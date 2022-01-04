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DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda; Irak’ın Musul kentinin sözde eski emirinin çocuklarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

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Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün sözde eski Musul emirinin çocuklarının da bulunduğu 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda ise örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

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