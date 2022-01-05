'10 milyar doları 18 liradan satıp 10 liradan geri aldı'! Demirören Holding bu suçlama için ne dedi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Demirören Grubu ile 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını söyledi. Demirören Grubu'ndan yapılan açıklama ise, "CHP Milletvekili Başarır’ı 'kesinlikle biliyoruz' dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz. Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve istifasını istiyoruz" denildi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "20 Aralık'ta kimler döviz aldı kimler bozdurdu. Buradan net bir şey söyleyeyim, 5 şirketi biliyorsunuz, bunlar 19-20 Aralık günü, bu 5 şirketin, Demirören grubunun çok yüksek miktarda dolar bozdurduğunu ve 3-4 gün sonra yine döviz aldığını kesin olarak biliyoruz" iddiasında bulundu.

Kamu bankalarına sorduğunu ancak cevap alamadığını iddia eden CHP'li Başarır, "Ben bir adım daha ileri gidiyorum, 5 şirket ve Yıldırım Demirören, net bir şekilde 19-20 Aralık'ta dövizini 18 liradan 17 liradan satmıştır, 10 liraya düştüğünde döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin 16 milyar doları olmuştur" dedi.

Demirören Grubu ise yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. İşte Demirören Grubu'ndan yapılan açıklamanın tam metni:

"Temelleri 71 yıl önce atılan Demirören Şirketler Grubu’na yönelik belli odaklar tarafından uzunca bir süredir sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyası yürütülmektedir.

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“Kesinlikle biliyoruz” dediği iddialarını ispata davet ediyoruz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur. Kutsal meclis çatısı altında milletin vekili olarak bulunan ve önceliği doğruluk, dürüstlük ve onurla milleti temsil etmek olan Başarır maalesef asılsız iddialarla Demirören Şirketler Grubu’nu hedef almıştır.

Hukuk kaidesine göre müddei iddiasını ispatla mükelleftir. CHP Milletvekili Başarır’ı “kesinlikle biliyoruz” dediği İtibar suikastı niteliğindeki iddialarını ispata davet ediyoruz.

CHP’li başarır ya istifa etmeli veya özür dilemeli

Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

Demirören Şirketler Grubu konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır. Sn. Başarır’ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz.

Milletin bir vekilinin basın ve kamuoyu önünde müfteri durumuna düşmesi en son tercih edeceğimiz bir durumdur. Eğer sn. Başarır basın ve kamuoyu önünde Demirören Şirketler Grubu’ndan asılsız ve karalama amaçlı olduğu açık olan iddiaları nedeniyle özür dilerse konuyu yargıya taşımaktan vazgeçeceğiz.

Karalamalara rağmen milli duruş sürecek…

Demirören Şirketler Grubu tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir.

Kamuoyuna duyurulur.*