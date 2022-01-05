Antalya'da şiddetli deprem! 5.3'lük depremin merkez üssü Alanya AFAD'dan açıklama

ANTALYA sabaha karşı çok fena sallandı. Merkez üssü Alanya ilçesi olan depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama geldi...Abone ol
Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.