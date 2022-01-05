BIST 1.964
DOLAR 13,41
EURO 15,14
ALTIN 783,92
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Derslerini alırlar" çıkışına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Derslerini alırlar" çıkışına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik sıkıntıları ve erken seçim yapılmasını gerekçe gösterip, sokak çağrısı yapanlara tepki göstermişti. Erdoğan'ın 15 temmuz hatırlatması yaptığı o ifadelerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Abone ol

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik sıkıntıları ve erken seçim yapılmasını gerekçe göstererek sokak çağrısı yapanlar için çok sert tepki gösterdi. Erdoğan," 15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız." dedi.

"Bu millet bunları yemez"
Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Halkımızın ziyaretine açacağız"
Kılıçdaroğlu, "Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de listenin en başındaki isim Joachim Löw
Fenerbahçe'de listenin en başındaki isim Joachim Löw
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yunan Bakan Nikos Dendias yine Türkiye'yi şikayet etti
Yunan Bakan Nikos Dendias yine Türkiye'yi şikayet etti
DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
DEAŞ’ın sözde Musul emirinin çocukları Şanlıurfa’da yakalandı
2021 yılında toplam 1140 terörist etkisiz hale getirildi
2021 yılında toplam 1140 terörist etkisiz hale getirildi
Ziraat Bankası farklı pozisyonlardan tam 460 personel alımı yapacak
Ziraat Bankası farklı pozisyonlardan tam 460 personel alımı yapacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı
Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip
Okay Yokuşlu transferinde Galatasaray'a rakip
İbrahim Kalın: Yeni normalleşme adımları atmayı önemsiyoruz
İbrahim Kalın: Yeni normalleşme adımları atmayı önemsiyoruz
Kovan filmi konusu izleyici yorumları İMDB puanı kaç? Kovan filmi yorumları
Kovan filmi konusu izleyici yorumları İMDB puanı kaç? Kovan filmi yorumları