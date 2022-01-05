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Vaka sayısı 54 bini geçti Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni korona yasakları geliyor

Vaka sayısı 54 bini geçti Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni korona yasakları geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka sayısı Omicron varyantının yükselişe geçmesiyle beraber dün 54 bini aşmıştı. Bilim Kurulu'nda koronavirüs önlemleri masaya yatırılacak...

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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının hızla yükselişe geçmesiyle dün 54 bini aşan vaka sayılarını ve yeni korona önlemlerini masaya yatırıp hükümete tavsiyede bulunması bekleniyor. 

Tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları...

Yılbaşı sonrası fırlayan vaka sayılarındaki artışın ocak ayı içerisinde devam edeceği, şubat ve mart aylarında ise tavan noktaya ulaşacağı belirtiliyor. Vaka sayılarının 50 bini aşması nedeniyle kısıtlamaların masaya getirileceği belirtilmişti. Hangi yasakların geri döneceği merak edilirken, tam kapanma ve sokağa çıkma yasaklarının gündemde olmadığı belirtiliyor.

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası okulları kapatma düşüncelerinin olmadığını söylemişti. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin en son aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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