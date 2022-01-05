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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açık açık söyledi: Hayatlarını zorlaştıracağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açık açık söyledi: Hayatlarını zorlaştıracağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da Covid aşısı olmayanların hayatını zorlaştırmak istediği uyarısında bulundu.

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Macron Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" dedi.
Ancak siyasi rakipleri, Macron'un söyleşide kullandığı sert dilin bir cumhurbaşkanına yakışmadığını söyledi.

Macron'un açıklamaları, aşı pasaportları konusundaki yasa tasarısının oylanmasının, hükümete karşı birleşen milletvekillerinin çabasıyla gecikmesinin ardından geldi.

Aşısızların kamu hayatının çoğundan dışlanmasını öngören tasarı üzerindeki tartışmaların geceyarısından sonra devam etmesi engellendi.

Tasarının bu hafta oylanıp, onaylanması bekleniyor ancak tasarı aşı karşıtları ile tasarı yüzünden ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen bazı Fransız milletvekillerini kızdırdı.
Macron Le Parisien mülakatında "zorla aşı yapmayacağını" ancak "sosyal hayattaki faaliyetlere erişimlerini mümkün olduğunca kısıtlayarak" insanları aşıya teşvik etmeyi umduğunu belirtti.
Macron "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" dedi.

Macron'un aşısızları rahatsız etmek ya da sinir etmekten bahsetmesi argo olarak görülüyor ve muhalif siyasetçilerden tepki çekti.
Sağcı Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Bruno Retailleau "Hiç bir sağlık acil durumu bu sözleri meşru kılamaz. Emmanuel Macron Fransızları sevmeyi öğrendiğini söylüyor ama onlardan nefret etmeyi seviyor gibi görünüyor" dedi.
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise Twitter hesabında "Bir Cumhurbaşkanı bunu söylememeli. Emmanuel Macron makamına yakışmıyor" dedi.
Bu arada solcu siyasetçi Jean-Luc Melenchon da Macron'ın sözlerini "müthiş bir itiraf" diye tanımladı.
Melenchon "Aşı pasaportlarının, bireysel özgürlüklere karşı toptan bir cezalandırma olduğu net" dedi.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasının ik doz aşı olduğu Fransa, AB'deki en yüksek aşılanma oranlarından birine sahip.
Fransa'da aylar boyunca, birçok kamusal alana girişte, insanlardan aşı kartlarını ya da bir negatif Covid testi göstermeleri istendi.
Ancak Fransız hükümeti, artan vakalar karşısında negatif test seçeneğini ortadan kaldırmak istiyor.

Fransa'da dün 271.686 yeni Covid vakası bildirildi. Bu, pandeminin başlangıcından bu yanaki en yüksek sayıydı.
Macron hala Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci dönem için yarışıp yarışmayacağını açıklamadı. Ancak Macron gazeteye yaptığı açıklamada bunu istediğini ve "sağlık durumu elverdiğinde" kararını net bir şekilde açıklayacağını belirtti.

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