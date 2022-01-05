Turkovac'ı geliştiren Profesör Özdarendeli konuştu! Mehmet Ceyhan 'Yaptırın diyemem veri yok' demişti

Koronavirüse karşı yerli TURKOVAC aşısını geliştiren ekip Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıyla ilgili bilim çevrelerinden gelen araştırmaların yapılmadığı, bilimsel veri olmadığı iddialarına açıklık getirdi.

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Yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli aşıyla ilgili tartışmalara değinerek bilimsel komisyon tarafından değerlendirildiğini ve gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştirilerin kulaklarına geldiğini söyledi.

Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Acet'e konuşan Prof. Özdarendeli "Hocam, birçok insan aşı olmak için yerli aşının çıkmasını bekliyordu. Turkovac kullanımı başlayınca insanlar bu aşıdan yaptırmak için kuyruklar oluşturdu. Bu görüntüleri görünce neler hissettiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Duygularımı anlatacak cümle bulmak çok zor. Başından beri Turkovac ile ilgili çok ciddi süreçler yaşadık ama görüntüleri görünce, bütün yorgunluğumuz orada gitti. İnanılmaz güzel bir duygu. İnşallah milletimiz için şifa olur."

Acet yazısında Özdarendeli için "Bilmeyenler için şu bilgiyi aktaralım" diyerek geçmişini paylaştı: Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bir veteriner hekim. Turkovac’tan önce bir başka önemli aşı daha buldu. 2015’te, dünya genelinde hücre kültür temelli KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) aşısının ilk patentini alan isim oldu. Daha önce ABD’de üç yıl koronavirüs üzerine çalışmış olması, bu işe koyulurken kendisine önemli bir avantaj sağlamış olmalı.

Aykut Hoca’nın yaklaşık 500 kişilik ekibiyle birlikte, zorlu süreçlerin ardından geliştirmeyi başardığı Turkovac aşısı, Çin’de geliştirilen Sinovac gibi klasik, özellikleri bilinen, uzun yıllardır kullanılan aşı türleri arasında yer alıyor.Hoca, geliştirdiği aşıyla ilgili kafasında soru işareti olanlara hitaben şunları söylüyor:

Halkımızın kafasında soru işareti olmasın “Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum: Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım.”

Aykut Hoca, işin bu boyutuyla ilgili şunları söylüyor:

“Ben yakın bir zamanda ciddi anlamda büyük ölçeklerde dozlarda üretime geçeceğini düşünüyorum: Yeni başladı ama hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem aşıya ulaşamayan ülkelere ulaştırılacak, hem de aşı talep eden ülkelere verilecektir diye düşünüyorum.