BIST 1.964
DOLAR 13,36
EURO 15,11
ALTIN 783,86
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı! Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde 50'sinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu karar doğrultusunda devlet katkısı ödenmeyecek.

Karar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsviçre gazetesinden çarpıcı iddia Mossad Batılı şirketleri bombaladı
İsviçre gazetesinden çarpıcı iddia Mossad Batılı şirketleri bombaladı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yunus Gezer intihar mektubu ne yazıyordu? Yunus Gezer kimdir nasıl öldü?
Yunus Gezer intihar mektubu ne yazıyordu? Yunus Gezer kimdir nasıl öldü?
Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
DSÖ'den Fransa'daki yeni IHU varyantı için açıklama
DSÖ'den Fransa'daki yeni IHU varyantı için açıklama
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı
Mario Balotelli'nin testi pozitif çıktı
Mario Balotelli'nin testi pozitif çıktı
'Bu ülkede 24 yıl boyunca Allah demek yasaklandı' diyen Erol Kavuncu Twitter'da olay oldu
'Bu ülkede 24 yıl boyunca Allah demek yasaklandı' diyen Erol Kavuncu Twitter'da olay oldu
Turkovac'ı geliştiren Profesör Özdarendeli konuştu! Mehmet Ceyhan 'Yaptırın diyemem veri yok' demişti
Turkovac'ı geliştiren Profesör Özdarendeli konuştu! Mehmet Ceyhan 'Yaptırın diyemem veri yok' demişti
Samar Adgar kaç yaşında kimdir eski estetiksiz hali nasıldı?
Samar Adgar kaç yaşında kimdir eski estetiksiz hali nasıldı?