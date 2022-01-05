İsviçre gazetesinden çarpıcı iddia Mossad Batılı şirketleri bombaladı

İsviçre ve ABD arşivlerini incelediğini açıklayan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) adlı gazete saldırıların arkasında İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın olduğunu öne sürdü.

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Pakistan'ın nükleer silah programının geliştirilmesinde rol oynayan Almanya ve İsviçre merkezli şirketlere 1980'lerde yapılan saldırılara ilişkin cumartesi yeni iddialar ortaya atıldı.

İsviçre merkezli gazetenin haberine göre Pakistan'ın nükleer programının kurucularından Dr. Abdul Kadir Han, 1980'lerde Avrupa'yı dolaşarak teknoloji arayışına girişti. NZZ, ABD'nin çabalarının yetersiz kaldığını ve programın hızla ilerlediğini kaydetti. İran da nükleer çalışmalarında Pakistan'a yardımcı oluyordu.

Öte yandan iddiaya göre bu sırada Mossad ajanları, söz konusu şirketlere karşı devreye girdi.

1981'de gerçekleşen patlamalardan ilkinde CORA Engineering'in yöneticilerinden Eduard German'ın evi 20 Şubat'ta hedef alındı.

Bir sonraki saldırı 18 Mayıs'ta Wälischmiller Engineering'in Markdof'taki ofisine yapıldı.

Son patlamaysa 18 Kasım'da Alman mühendis Heinz Mebus'un evinde gerçekleşti. Saldırılarda sadece maddi hasar meydana geldi ve Mebus'un köpeği yaşamını yitirdi.

"Varoluşsal tehdit"

NZZ, "Pakistan'ın atom bombasına sahip ilk Müslüman devlet olma ihtimali, İsrail için varoluşsal tehdit oluşturuyordu" diye yazdı.

İsviçre ve Batı Almanya polisleri, faillerin izini hiçbir zaman bulamadı. Saldırıları, "Güney Asya'da Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Örgütü" adlı daha önce bilinmeyen bir grup üstlendi. Gazete, saldırıların ardından bu gruptan bir daha haber alınmadığına dikkat çekti.

Kurbanlar ve programda yer alan diğer şirketler bombalamaların ardından tehdit telefonları aldı.

Bununla birlikte tarihçi Adrian Hänni, Mossad'ın muhtemelen saldırılara karıştığını ancak bunu doğrulayacak bir kanıtın olmadığını söyledi.

Haberde, bu saldırıların başarısız olduğu vurgulandı. Zira Pakistan, nükleer programı için pek çok şirketle anlaşma imzaladı. Ülke, 1998'de ilk nükleer testini yaptı.

1949'da kurulan Mossad'ın adı CIA ve MI6'le birlikte en çok örtülü operasyon gerçekleştiren istihbarat teşkilatları arasında anılıyor.