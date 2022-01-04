Tuğçe Açıkgöz kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tuğçe Açıkgöz sevgilisi

Hadise ile olaylı bir aşk yaşayan ve ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı son günlerde Sol Yanım dizisi ile yıldınız parlayan Tuğçe Açıkgöz ile anılıyor. İkilinin birlikte aşk yaşadığı ve ilişkilerini gizli yaşadıkları iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı soruları merak edildi.

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Hadise ile dolu dizgin aşkları kısa süren Kaan Yıldırım şu sıralar yeni bir aşka yelken açtı ve kalbini oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e kaptırdı. Sol Yanım dizisi ile yıldızı parlayan ve Börü'nün kadrosuna da katılan oyuncu Tuğçe Açıkgöz bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Aşklarını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan çift magazin basınının gündeminde. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Tuğçe Açıkgöz kimdir: 10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir’de doğan Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim görmüş isim burada Tiyatro bölümününü okuyarak mezun olmuştur. İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz daha sonra başarılı dizi ve film projelerinde yer almıştır. 2005 yılında bir televizyon filmi olan “Alaturka” filminde yer alarak ilk oyunculuk sınavına çıkmış olan isim akabinde ise “Babam Geri Döndü” filminde oynamıştır.

2007 yılında “Vatan Sağolsun” dizisinde Şehit eşini canlandırmış olan ünlü oyuncu, 2015 yılında ise “Yaz’ın Öyküsü” dizisinde Ekim karakteri ile yer almıştır. Son olarak ise dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde oynamaktadır.

Tuğçe Açıkgöz dizileri

2005 – Alaturka (Tv Film)

2005 – Babam Geri Döndü (Tv Film)

2007 – Vatan Sağolsun

2011 – Ağlama Ne Olur (Tv Film)

2014 – Alev (Tv Film)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Ekim)

2016 – Baba Mirası (Film)

2019 – Leke (Şirin)

2021- Sol Yanım (Zeynep)

2021- Börü 2039 (Ece Kara)