Uğur Şahin yeni aşıyı duyurdu: Bill Gates destek veriyor

Biontech aşısını mRNA teknolojisiyle geliştiren Uğur Şahin AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele için aşı geliştirdiklerini ve Bill Gates'ten destek aldıklarını duyurdu.

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Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde’a konuşan BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, mRNA teknolojisinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Son dönemde ismi eşi Özlem Türeci ile birlikte yeni basılacak Euroların üzerinde yer alması tartışılan Şahin, mRNA teknolojisinin birçok hastalıkla mücadele edeceğini dile getirdi.

Le Monde muhabirlerine konuşan Şahin, “mRNA, çok sayıda hastalığa karşı potansiyel olarak çare olabilir” dedi. Şahin bu teknolojinin kişiye özel tedavi yöntemi sunabileceğine dikkat çeken Şahin, bulaşıcı hastalıklar, kanser ve kronik rahatsızlıklara karşı mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini söyledi.

Grip aşısı yolda

Şahin, “AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklara karşı aşı geliştirmek için çalışıyoruz. Bahsettiğim ilk iki hastalıkla mücadele için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan destek alıyoruz. Şu an bütün projeler klinik inceleme öncesi süreçte. Partnerimiz Pfizer ile birlikte klinik geliştirme aşamasında olan influenza aşısı için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar sıtma ve verem (tüberküloz) için klinik testlere başlamak. Bunlara ek olarak 10 farklı hastalık için de klinik inceleme öncesi süreci başlatmak istiyoruz” dedi.

Şu an kullanılan grip (influenza) aşılarının yeteri kadar T hücresi üretmediğini söyleyen Şahin, “Şu an kullanılan aşılar CD8 T hücresi üretmiyor. Fakat yapılan araştırmalar CD8 T-hücrelerinin influenzanın oluşumunu engellemede kritik bir rolü olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla T-hücresinin tepkisini yakından inceliyoruz” dedi.

Şahin, mRNA aşılarının daha hızlı ve daha kısa sürede üretilebildiğini söylerken, bu sayede en güncel araştırma sonuçlarına göre daha doğru bir aşı formülü yapılabildiğine dikkat çekti.