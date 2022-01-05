Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda son durum ne?

Türkiye'de günlük vaka sayıları 54 bini aşarken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

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Milli Eğitim Balkanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama geldi. Şanlıurfa Valiliği’nde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Omicron varyantı nedeniyle ilgili okullarımızda şu an alarm verebileceğimiz durum yok. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini hatırlatan Bakan Özer, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4,5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü söyledi. Bakan Özer Şöyle devam etti:

- Bugün itibarıyla Kovid-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda Kovid-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor.

- Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız.

- Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89,13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında.

- Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında.

- 3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor.

- Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil.

- Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek.