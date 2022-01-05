Milletvekili maaşı ne kadar 2022'de Erdoğan kaç lira maaş alıyor?

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili maaşlarına zam geldi. Yüzde 14.4 oranındaki zamla Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya, milletvekillerinin maaşı da 25 bin liradan 28.600 liraya çıktı.

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Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maaşına da zam yapıldı. 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, Erdoğan’ın maaşı yüzde 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Maaşın 2023 yılında 119 bine, 2024 yılında ise 131 bine yükseltilmesi öngörülüyor.

2022'de milletvekili maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı gibi milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı da 14,4 oldu.. 2021 yılında milletvekilinin maaşı ise 25 bin liraydı. 3 bin 600 lira zam alan vekillerin maaşı 2022 yılında 28.600 lira olacak.

Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanı maaşı ne kadar oldu?

Milletvekillerinin emekli maaşları bütçe kanunlarına konulan Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmektedir. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL olarak belirlendi. Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL'dir.

Buna göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının % 45'i olup bu tutar ise 40.300 x % 45 = 18.135 TL'dir.