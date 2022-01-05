2022 Memur ve emekli ek zammı ile yeni emekli, öğretmen hemşire polis, doktor maaşları

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam ve düzeltler sonuçu SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. İşte öğretmen, polis, mühendis ve diğer meslek gruplarının ek zamlı maaş tablosu!