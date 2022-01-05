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Selahattin Demirtaş'tan MHP AK Parti'yi adım adım bitiriyor iddiası

Selahattin Demirtaş'tan MHP AK Parti'yi adım adım bitiriyor iddiası

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin  AK Parti'yi bitirdiğini iddia etti.

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Selahattin Demirtaş, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak” dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak."

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