Selahattin Demirtaş'tan MHP AK Parti'yi adım adım bitiriyor iddiası

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin AK Parti'yi bitirdiğini iddia etti.

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Selahattin Demirtaş, Türkiye’de gündemin hızlı değişmesine atıfta bulunarak, “Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak” dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sanırım MHP, son derece akıllıca bir muhalefet taktiğiyle AKP'yi adım adım bitiriyor. Bu arada kendileri de bitiyor ama olsun, Türkiye bu fedakarlığı asla (yani bir ay falan) unutmayacak."