Marketlerde poşetler için yeni karar! Zorunlu oldu! Poşet ücreti kaç lira?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da güncelleme yapıldı. Marketlerde bulunan taşıma poşetleri için alternatif bulundurma zorunluluğu geldi.

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken, zincir market ve mağazalara kağıt, file, bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yeni düzenleme yapmıştır. Düzenlemeyle zincir market ve zincir mağazalara (kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde) kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirilmiştir" denildi.