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Futbol Federasyonu açıklandı! Hatırlatma dozunu yaptırmayanlar stadlara alınmayacak!

Futbol Federasyonu açıklandı! Hatırlatma dozunu yaptırmayanlar stadlara alınmayacak!

FUTBOL Federasyonu, stadlara seyirci girişine ilişkin yeni kararını açıkladı. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları şart... 3. e daha sonraki hatırlatma dozunu yaptırmayanlar statlara alınmayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hatırlatma aşılarını olmayanlarla ilgili karar açıkladı. Bundan böyle süresi geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayan kişilerin stadlara girişlerine izin verilmeyecek. TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:  

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır.

Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir.

180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır.

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