Nureddin Nebati'den ekonomi için flaş açıklamalar: Rahat olun ortodoks politikaları bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD toplantısında yeni ekonomik model için konuşarak, “Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” ifadeleriyle anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarında şunları söyledi:

- Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek.

- Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar... Ama bunu yaparken de eklektik olmayı, ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek, bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz.

- Özellikle reel sektörün bizi anladığı MÜSİAD gibi kazancını bereketli ve helal yollardan, üretimden geçirenlerin bizim dilimizi çok iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, önünü gören, hesabını kitabını yapan bir dönem olacak. Rahat olun.

- Türkiye bu rolü hak ediyor ve ustalıkla yerine getiriyor. Türkiye rolünü öncü bir yol gösterici olarak belirledi.

- Bu yıl ihracat artmaya devam edecek, üretim artacak, sanayi gelişecek, istihdam artacak, tarihi rekorlar kırılacak.

20 Aralık milattır

- Türkiye Ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın.

- 20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve Dövizüzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın. Her türlü imkandan faydalanın.