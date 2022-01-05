Meral Akşener'den zam tepkisi: Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni yılla birlikte gelen zamlara tepki gösterdi. Akşener, "Sayın Erdoğan, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?" dedi.

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Yeni yılla birlikte elektrik ve doğal gaza zam geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gelen zamlara tepki gösterdi. Akşener, "20 Aralık akşamı faizi indiriyorum deyip aslında faiz artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere vergilerden harçlara iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp, milyonlarca memur ve emeklimizin,

yeni yıl zammını da çarpmış oldu." dedi. Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun; yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı.

-Sadece Aralık ayında LPG fiyatları, yüzde 80 arttı. Elektriğe, yüzde 52 ila yüzde 130 oranında zam geldi. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır.

"Gözlerin ışıldıyor mu?"

-Hazine’nin başına bakan diye getirdiğin 'Nebati kuyruklu yıldızı' milletimiz çarpıldıkça, utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Hal böyleyken elektrik faturaları yüzde 127 artınca kara kışta, doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?

-Ayıptır, günahtır. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile bari bu sese kulak verin. Yarın öbür gün besleyecek bir hayvan kalmayınca ne yapacaksınız? Onu da mı ithal edeceksiniz? Yapmadığınız bir iş değil ama onun da sonuçlarını beraber yaşadık. Gelin, bari bu sefer ithalat lobilerinin değil üreticilerimizin yanında durun.

-12 yaşındaki bir çocuğumuz hiperenflasyonu biliyor. Bunu dert edinmiş korkarak soru soruyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocuklarımızdan çocukluluğunu çalmışız demektir.

"Hak ettikleri maaşı almak istiyorlar"

-Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor. Istakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar.

-Adaletsiz 'döner sermaye' sistemi yerine emekliliğe yansıyan adil maaşlar almanızı sağlayacağız. Ayrıca taşeron ve sözleşmeli hizmete de son vereceğiz.