Milyonlara yeni maaş! 65 yaş aylığı, engelli bakım aylığı, engelli aylıkları yükseldi kim ne kadar alacak?
Enflasyon rakamı açıklandı, 6 aylık oran yüzde 25,4749 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.47, memurların zammı ise yüzde 7.5+yüzde 23 enflasyon farkı olarak hesaplandı. Emekli ve memurların dışında tüm sosyal yardımlar ve kıdem tazminatı tavanı yükseldi. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.
Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu. Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu.
Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi. Bunun yanında memurların yüzde 7.5'lik toplu sözleşme zamlarına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 3'lük Temmuz zammı çıktıktan sonra yüzde 22.47 oldu. Böylece memurlar yüzde 7.5+23 farkla birlikte yüzde 30.5 oranında zam almış oldular.