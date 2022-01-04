Milyonlara yeni maaş! 65 yaş aylığı, engelli bakım aylığı, engelli aylıkları yükseldi kim ne kadar alacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği rakam açıklandı. 13 milyon emekli, 4 milyon memur ve 1 milyondan fazla sosyal yardım alan vatandaş Ocak ayı ile birlikte yeni ücretlerine kavuştu. Ücretlerdeki artışı belirleyen ise 6 aylık enflasyon oranı oldu.