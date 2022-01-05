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Ümraniye’de sırra dönen cami inşaatı mahalle sakini: Biteceğine inanmıyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de sırra dönen cami inşaatı mahalle sakini: Biteceğine inanmıyorum

Ümraniye Belediyesi binasının karşısında çalışmalarına 5 yıl önce başlanan cami inşaatı yarım kaldı. İlçe sakinleriyse caminin tamamlanıp ibadete açılması için çalışmaların devam edilmesini istedi. İnşaat halinde olan caminin son hali havadan görüntülendi.

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Ümraniye’de, yaklaşık 5 yıl önce temelleri atılan cami inşaatı yarım kaldı. Dış cephesi tamamlanan caminin yapımı durduruldu. Ümraniye Belediye binasının karşısındaki inşaatın çevresi güvenlik amacıyla kapatılsa da şu an için bir çalışma ya da şantiye alanında herhangi bir personelin olmadığı görüldü.

İlçe sakinleriyse yarım kalan caminin tamamlanarak ibadete açılmasını istedi. 2 bin 350 metrekare alan üzerine kurulacağı belirten ve Ümraniye’nin en büyük camisi olacağı söylenen ibadethane için yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

“Caminin bu halini görünce üzülüyorum”

Konuya ilişkin konuşan Sadih Kanlıcı, “Senelerdir buradan geçerim. Bu caminin hali hep dikkatimi çekiyor. İnşaat halinde sürekli. Herhangi bir ilerleme yok. Caminin bu halini görünce üzülüyorum. Hemen karşısında belediye var. Bu inşaatı bitirmesi lazım. Bu süreçte 50 tane cami yapılırdı. Ümraniye bir camiyi yapamıyor mu?” diye konuştu.

“Biteceğine inanmıyorum”

Yarım kalan inşaata tepki gösteren mahalle sakini Münir Öztürk, “Bu caminin ne zaman biteceği belli değil ki. Biteceğine de inanmıyorum. Yetkililerin el atması lazım. Milletin söylemesiyle bu işler olmuyor” dedi.

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