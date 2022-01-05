Elektrikte kademeli fiyatlar devrede! Yeni zamlar ile faturanız ne kadar olacak hesaplandı

Elektrik fiyatları yüzde 50 ila yüzde 124 arasında arttı. Peki yeni zamlar sonrası elektrik faturanız ne kadar olacak? Elektrik tüketiminiz aynı olması durumunda yeni faturanızın ne kadar olacağı hesaplandı. İşte ayrıntılar...

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Yıllık enflasyon son 19 senenin zirvesine çıkarak yüzde 36’yı aştığı Türkiye 2022’ye elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zamlarla girdi.

Elektrik ve doğal gaz fiyatları 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 50 ila yüzde 124 arasında arttı. Elektrik fiyatlarında kademeli sisteme geçildiği için gözler yeni faturalara çevrildi. Yeni döneme faturalara ilişkin ayrıntılı hesaplama Euronews sitesinde yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildi. Elektrikte mesken aboneler için aylık 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarı için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre kademeli tarifenin hedefi “dar gelirli vatandaşları korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak”.

1 Ocak 2022 öncesinde 1 kWh elektrik fiyatı 91,56 kuruştu. 150 kWh’e kadar olan tüketim miktarı için fiyatlar yüzde 50; bunun üzerindeki kullanım için ise yüzde 124 artmış oldu.

Buna göre 1 Ocak 2022 öncesinde aylık 100 TL elektrik faturası ödeyenler 150 TL ödeyecek. 150 TL fatura ödeyenler ise artık 234 lira ödemek zorunda.

Aylık 150 TL ve üzerinde ödeyenlerin faturaları katlanacak

Zamlar öncesi aylık 150 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyenlerin faturaları katlanmaya başlayacak. Çünkü aylık eskiden 150 TL ödeyenler 164 kWh elektrik tüketiyordu. Aylık tüketim 150 kWh üzerine çıktığı için 150 TL ve üzerinde fatura ödeyenlerin faturaları daha da artacak. Buna göre zamlar öncesi 200 TL ödeyenler aynı miktarda elektrik tüketmeleri durumunda 346 lira ödemek zorunda kalacak.

250 TL ödeyenlerin yeni faturası 459 lira olacak

Aylık 250 ödeyenler aynı miktarda tüketim durumunda artık 459 lira ödemek zorunda kalacak. 300 TL ödeyenlerin yeni faturası 571 lira olacak.

400’den sonra ikiye katlanıyor

Eski faturaları 400 TL ve üzerinde olanların faturaları ikiye katlanmaya başlayacak. 400 TL ödeyenler 796 lira öderken 500 TL ödeyenlerin yeni faturası 1021 lira gelecek. 750 lira ödeyenlerin yeni faturası ise aynı miktar tüketim durumunda bin 584 lira olacak.

Elektriğe son 2 yılda Avrupa’da en fazla zam yapan ülke Türkiye

Öte yandan, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında son iki yılda üst üste yaşanan artışlar Türkiye’yi Avrupa’nın zam şampiyonu yaptı. 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye’de elektrik fiyatları yüzde 47,4 artarken doğal gaz fiyatları da yüzde 42,3 yükseldi.