Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar oldu? 2022 milletvekili maaşları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin maaşlarına 2022'de zam geldi. Yüzde 14.4 oranındaki zam sonrası işte Erdoğan ve vekiller ile emekli cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları...

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Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 50 zamla asgari ücret 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Dün enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylığı da belli oldu. Memurlara yüzde 23'lük enflasyon farkı ve yüzde 5'lik dönem zammının yanında yüzde 2,5'da ek zam yapıldı. Böylece memur zammı yüzde 30,5 oldu.



Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maaşına da zam yapıldı. 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, Erdoğan’ın maaşı yüzde 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Maaşın 2023 yılında 119 bine, 2024 yılında ise 131 bine yükseltilmesi öngörülüyor.

2022'de milletvekili maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı gibi milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı da 14,4 oldu.. 2021 yılında milletvekilinin maaşı ise 25 bin liraydı. 3 bin 600 lira zam alan vekillerin maaşı 2022 yılında 28.600 lira olacak.